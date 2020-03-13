13 марта 15:28
В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом
В Ленинградской области выявлен первый случай заражения коронавирусом. Пациентка – жительница Кудрово, которая некоторое время назад вернулась из Италии. Сейчас женщина находится на лечении
В Ленинградской области выявлен первый случай заражения коронавирусом. Пациентка – жительница Кудрово, которая некоторое время назад вернулась из Италии. Сейчас женщина находится на лечении в петербургской больнице имени Боткина.
В пресс-службе правительства Ленобласти агентству ТАСС сообщили, что пациентка находится в удовлетворительном состоянии.
В связи с выявлением первого случая заражения коронавирусом региональные власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек. Ограничения действуют с 16марта по 30 апреля. Аналогичный запрет также ввели власти Санкт-Петербурга.