УЕФА объявил о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы
В Twitter-аккаунте УЕФА сообщается, что приостанавливаются розыгрыши всех турниров, которые проводятся под эгидой ассоциации. Матчи, которые были запланированы на следующую неделю, уже не состоятся
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с угрозой распространения коронавируса.
В Twitter-аккаунте УЕФА сообщается, что приостанавливаются розыгрыши всех турниров, которые проводятся под эгидой ассоциации. Матчи, которые были запланированы на следующую неделю, уже не состоятся.
Также приостанавливаются матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL). Игры отложены до3 апреля, сообщает ВВС.
Ранее в Европе были прерваны чемпионаты Франции, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов.
Из-за коронавируса может быть перенесен Чемпионат Европы-2020, который должен был стартовать 12 июня. По данным западных СМИ, 17 марта УЕФА официально объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год.