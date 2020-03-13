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13 марта 14:40

УЕФА объявил о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы

В Twitter-аккаунте УЕФА сообщается, что приостанавливаются розыгрыши всех турниров, которые проводятся под эгидой ассоциации. Матчи, которые были запланированы на следующую неделю, уже не состоятся

УЕФА объявил о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с угрозой распространения коронавируса.

В Twitter-аккаунте УЕФА сообщается, что приостанавливаются розыгрыши всех турниров, которые проводятся под эгидой ассоциации. Матчи, которые были запланированы на следующую неделю, уже не состоятся.

Также приостанавливаются матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL). Игры отложены до3 апреля, сообщает ВВС.

Ранее в Европе были прерваны чемпионаты Франции, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов.

Из-за коронавируса может быть перенесен Чемпионат Европы-2020, который должен был стартовать 12 июня. По данным западных СМИ, 17 марта УЕФА официально объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год.

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