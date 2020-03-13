13 марта 08:17
Носители коронавируса COVID-19 остаются заразными в течение 37 дней
Китайские ученые сообщили, что патоген коронавируса нового типа COVID-19 способен жить в дыхательных путях пациентов до 37 дней. В течение этого срока заболевшие могут заражать других людей
Фото: news-mt.ru
Китайские ученые сообщили, что патоген коронавируса нового типа COVID-19 способен жить в дыхательных путях пациентов до 37 дней. В течение этого срока заболевшие могут заражать других людей. Отметим, что официальный карантин по коронавирусу во всех странах длится 14 суток.
Ученые исследовали данные 191 пациента с коронавирусом, включая 54 умерших. В результатах исследования говорится, что изоляция не всегда эффективна, поскольку люди с сохранившимся патогеном и исчезнувшими симптомами все равно будут заражать окружающих, сообщает Bloomberg.
Выводы китайских ученых говорят о том, что локализовать эпидемию может быть сложнее, чем ранее предполагали специалисты.