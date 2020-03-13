Росреестр засекретил данные об элитной недвижимости автора поправки об обнулении президентских сроков
Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой после того, как она предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию резонансный пункт об обнулении президентских сроков Владимира Путина
Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой после того, как она предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию резонансный пункт об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Госдума и Совет Федерации этот пункт утвердили, а россияне обвинили Терешкову в участии в «государственном перевороте».
Издание «Собеседник» сообщает, что сейчас в базе Росреестра данные о какие-либо данные о Валентине Терешковой как о владельце недвижимости отсутствуют. При этом согласно декларации о доходах и имуществе, депутат имеет в собственности дом площадью 700 кв.м. и три квартиры. Одна из этих квартир площадью 171,2 кв. м. располагается в так называемом спецдоме № 3 в Гранатном переулке, который контролирует Федеральная служба охраны.
Многие россияне ополчились на Валентину Терешкову за то, что она «по заготовленной бумажке» предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы он снова мог участвовать в выборах и стать «пожизненным президентом». Так, жители Тутаева Ярославской области разместили на портале Change.org петицию с требованием лишить депутата статуса «Почетный гражданин» города «за участие в шоу, которое некоторые люди называют „госпереворотом“».
Следом житель Челябинска Александр Агарков предложил переименовать расположенный в Тракторозаводском районе города парк имени Валентины Терешковой в парк Космонавтов, поскольку народная избранница «совершила неблаговидный поступок» и «не достойна, чтобы ее имя было увековечено».
Позже на платформе Change.org появилась еще одна петиция с требованием переименовать улицу Валентины Терешковой в городе Артемовском Свердловской области, поскольку «символ успехов советской эпохи теперь олицетворяет другие ценности».
Сама Валентина Терешкова заявила, что предложить обнулить президентские сроки Владимира Путина ее попросили «простые люди» и обвинила всех своих критиков в нелюбви к России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что нападки на Терешкову являются «нападками на Россию в целом».
«Атаки, которые идут сегодня на Терешкову, это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее», - отметил Володин, слова которого приводит ТАСС.