13 марта 00:18
Власти Подмосковья ввели особый режим из-за угрозы распространения коронавируса
C 13 марта в Подмосковье запрещается проводить мероприятия с численностью участников более пяти тысяч человек. Остальные массовые мероприятия рекомендовано перенести или отменить
Власти Московской области вели в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Воробьев.
Согласно этому указу, 13 марта в Подмосковье запрещается проводить мероприятия с численностью участников более пяти тысяч человек. Остальные массовые мероприятия рекомендовано перенести или отменить.
Министерству здравоохранения Московской области поручено организовать выполнение дополнительных медицинских мероприятий, а также подготовить больницы для экстренного приема заразившихся коронавирусом.
подмосковных организаций должны изолировать сотрудников, которые вернулись из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса.