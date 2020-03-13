13 марта 00:02
УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на следующий год
Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе чемпионата c 2020 на 2021 год. Также будут приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Об этом будет объявлено 17 марта
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год. Также будут приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Официально об этом будет объявлено 17 марта.
Издание L'Equipe сообщает, что УЕФА также направит рекомендацию приостановить национальные футбольные чемпионаты из-за распространения коронавируса. В Италии власти уже приостановили игры Серии А в связи со стремительным распространением коронавируса в стране.
Напомним, что еще в феврале в УЕФА заявляли, что необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира, нет. Первый матч Евро-2020 должен был состояться 12 июня в Риме.