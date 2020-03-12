Меню
Экономика
Безопасность – ничто, бизнес – все
12 марта 17:07

Алексей Кудрин сообщил о нулевом росте российской экономики из-за низких цен на нефть

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что при цене на нефть в 35 долларов за баррель темпы роста российской экономики в текущем году окажутся близки к нулю

Алексей Кудрин сообщил о нулевом росте российской экономики из-за низких цен на нефть

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что при цене на нефть в 35 долларов за баррель темпы роста российской экономики в текущем году окажутся близки к нулю. При таких ценах на нефть из федерального бюджета выпадет около 3 трлн рублей нефтегазовых доходов, а дефицит государственной казны составит чуть менее 2% ВВП, сообщает «Интерфакс».

Бывший министр финансов прогнозирует, что цена на нефть поднимется до 40 долларов за баррель.

«То есть будет чуть лучше того сценария, о котором я сейчас сказал. Но, тем не менее, я предполагаю, что все равно мы будем ближе к нулевым отметкам экономического роста, в позитиве ближе к нулю, и все равно получим дефицит бюджета. Инвестиции, скорее всего, будут снижаться по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии», - заявил Алексей Кудрин.

Напомним, цены на нефть упали до 30 долларов за баррель после выхода России из сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. Снижение нефтяных котировок повлекло за собой обвал рубля.

Материалы по теме
Российские власти отказались считать себя виновными в обвале цен на нефть
Россиян лишили надежды на дешевый бензин из-за падения цен на нефть
Россияне в наступившем году ожидают усиления протестов и громких коррупционных скандалов
Сейчас на главной
В Подольске состоялось первое слушание по уголовному делу Александра Шестуна
александр шестун
В Подольске состоялось первое слушание по уголовному делу Александра Шестуна
Слушание дела экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна началось в четверг, 12 марта, в Подольском городском суде
Авторская колонка
Коронованный вирус и полицейский режим
Коронавирус, вообще говоря, случился не вовремя – он грозит испортить нам 75-летие Победы, парад, слет гостей со всего мира, плюс экономика у нас сейчас не в лучшем положении
Быков Дмитрий
В 1998 году Борису Ельцину запретили баллотироваться в президенты на третий срок
поправки в конституцию
В 1998 году Борису Ельцину запретили баллотироваться в президенты на третий срок
Российские журналисты напомнили пресс-секретарю президента о том, что в 1998 году Конституционный суд России запретил тогдашнему главе государства Борису Ельцину баллотироваться на третий срок
Депутат от ЛДПР после возвращения из Франции не самоизолировался и посещал заседания Госдумы
коронавирус
Депутат от ЛДПР после возвращения из Франции не самоизолировался и посещал заседания Госдумы
Сергей Катасонов после возвращения из Франции не стал изолироваться и вообще скрыл информацию о посещении страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
Проголосуй и получи миллион
поправки в конституцию
Проголосуй и получи миллион
В мессенджере WhatsApp неизвестные распространяют информацию о том, что среди предлагаемых поправок в Конституцию есть пункт о распределении между россиянами 10% доходов от продажи нефти, газа, золота, леса и других ресурсов
Ретейлеры предупредили о перебоях в доставке продуктов из-за ужесточения правил въезда грузовиков в Москву
торговля
Ретейлеры предупредили о перебоях в доставке продуктов из-за ужесточения правил въезда грузовиков в Москву
Представители отрасли больше всего обеспокоены новыми правилами выдачи пропусков для въезжающих в Москву грузовиков, которые могут вступить в силу уже 1 апреля
Коронавирус COVID-19 объявлен пандемией
коронавирус
Коронавирус COVID-19 объявлен пандемией
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что специалисты «глубоко обеспокоены» стремительным распространением вируса, а также «бездействие в его отношении». Г-н Гебреисус добавил, что власти стран пока еще могут изменить течение пандемии
«Аэрофлот» отказался выплачивать компенсацию пассажиру за гибель двух кошек
Аэрофлот
«Аэрофлот» отказался выплачивать компенсацию пассажиру за гибель двух кошек
Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась выплачивать компенсацию пассажиру Максиму Чумаченко за гибель его кошек при перелете рейсом из Нью-Йорка. Животные летели в багажном отделении самолета
В Москве и Подмосковье выявили еще восемь случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В Москве и Подмосковье выявили еще восемь случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе сообщили, что шестеро больных находятся на лечении в Москве, еще двое - в Московской области
Бизнес
Не родная, но дорогая
Падчерица главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова в начале марта текущего года стала владелицей компании «АИС девелопмент», на балансе которой находится двухэтажный особняк в центре Москвы
Все должно быть дорого-богато
поправки в конституцию
Все должно быть дорого-богато
Центризбирком потратил 35,8 млн рублей на разработку логотипа и слогана всероссийского голосования по вопросу изменения Конституции. в стоимость контракта также входит создание 30 роликов и 10 динамических заставок и других информационных материалов
Околоноля
Валентина Терешкова
Околоноля
Депутату и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, которая накануне предложила обнулить четыре президентских срока Владимира Путина, припомнили, как в 1977 году она хвалила советского лидера Леонида Брежнева и его Конституцию
«Победа» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Израиль из-за карантинных условий в стране
коронавирус
«Победа» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Израиль из-за карантинных условий в стране
Авиакомпания-лоукостер «Победа» приостановила полеты в Израиль. Такое решение было принято в связи с введением запрета на въезд в Израиль для иностранных туристов
Россиян лишили надежды на дешевый бензин из-за падения цен на нефть
цены на нефть
Россиян лишили надежды на дешевый бензин из-за падения цен на нефть
Правительственные чиновники объясняют стабильность цен на бензин наличием специального защитного механизма, который позволяет исключить влияние на него резкого роста и падение стоимости нефти
Россиянам разрешат переводить друг другу на карту суммы до 2 млн рублей
банковские карты
Россиянам разрешат переводить друг другу на карту суммы до 2 млн рублей
Центробанк России может разрешить гражданам переводить друг другу суммы до 2 млн рублей в рамках системы быстрых платежей. Сейчас максимальная сумма для перевода составляет 600 тысяч рублей
Владимир Путин не поддержал роспуск Госдумы из-за позиции депутатов от КПРФ
Госдума
Владимир Путин не поддержал роспуск Госдумы из-за позиции депутатов от КПРФ
Государственную думу от самороспуска спасли депутаты от КПРФ, которые не поддержали соответствующую поправку единоросса Александра Карелина о досрочных выборах
Производителю «Арбидола» грозит штраф в полмиллиона рублей из-за рекламы лечения коронавируса
коронавирус
Производителю «Арбидола» грозит штраф в полмиллиона рублей из-за рекламы лечения коронавируса
Федеральная антимонопольная служба России признала рекламу отечественного препарата «Арбидол» как лекарства от коронавируса нарушающим закон «О рекламе»
Российские олигархи потеряли в «черный понедельник» 14 млрд долларов
черный понедельник
Российские олигархи потеряли в «черный понедельник» 14 млрд долларов
Bloomberg сообщает, что Вагит Алекперов потерял 3,54 млрд долларов, а Леонид Федун – 1,52 млрд долларов. Потери Владимира Потанина оцениваются в 1,55 млрд долларов
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.