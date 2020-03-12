Алексей Кудрин сообщил о нулевом росте российской экономики из-за низких цен на нефть
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что при цене на нефть в 35 долларов за баррель темпы роста российской экономики в текущем году окажутся близки к нулю
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что при цене на нефть в 35 долларов за баррель темпы роста российской экономики в текущем году окажутся близки к нулю. При таких ценах на нефть из федерального бюджета выпадет около 3 трлн рублей нефтегазовых доходов, а дефицит государственной казны составит чуть менее 2% ВВП, сообщает «Интерфакс».
Бывший министр финансов прогнозирует, что цена на нефть поднимется до 40 долларов за баррель.
«То есть будет чуть лучше того сценария, о котором я сейчас сказал. Но, тем не менее, я предполагаю, что все равно мы будем ближе к нулевым отметкам экономического роста, в позитиве ближе к нулю, и все равно получим дефицит бюджета. Инвестиции, скорее всего, будут снижаться по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии», - заявил Алексей Кудрин.
Напомним, цены на нефть упали до 30 долларов за баррель после выхода России из сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. Снижение нефтяных котировок повлекло за собой обвал рубля.