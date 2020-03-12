Журналисты напомнили Кремлю от отказе Борису Ельцину баллотироваться в президенты на третий срок в 1998 году
Российские журналисты напомнили пресс-секретарю президента о том, что в 1998 году Конституционный суд России запретил тогдашнему главе государства Борису Ельцину баллотироваться на третий срок
Российские журналисты напомнили пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о том, что в 1998 году Конституционный суд России запретил тогдашнему главе государства Борису Ельцину баллотироваться на третий срок. Об этом представители СМИ вспомнили в связи с заявлением Владимира Путина о том, что он поддержит обнуление своих президентских сроков и будет участвовать в выборах 2024 года, если Конституционный суд не будет против этого.
Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова, почему решение КС от 1998 года не применимо для современной ситуации, но тот перенаправил вопрос в судебный орган конституционного контроля.
«Это не я должен объяснять. Это должен объяснять Конституционный суд. Ведь президент обусловил это тем, что Конституционный суд должен это рассмотреть», - заявил Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что норма об ограничении количества сроков останется в Конституции, а для Владимира Путина она носит разовый характер.