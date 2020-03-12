Депутат от ЛДПР после возвращения из Франции не самоизолировался и посещал заседания Госдумы
Сергей Катасонов после возвращения из Франции не стал изолироваться и вообще скрыл информацию о посещении страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов после возвращения из Франции не стал самоизолироваться и вообще скрыл информацию о посещении страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил, что они получили информацию о посещении депутатом Сергеем Катасоновым «из Шереметьево». Парламентарий должен был самоизолироваться на 14 суток, однако он продолжил посещать заседания Госдумы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился аннулировать пропуск депутата на две неделе и обязал помощников Катасонова уйти на карантин. «И, коллеги во фракции с пониманием отнеситесь — вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже — на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин», - заявил Володин, слова которого приводит ТАСС.
Сам депутат не смог ответить на вопрос, почему он нарушил предписание властей самоизолироваться после посещения стран со вспышкой коронавируса. При этом парламентарий отметил, что во время недавнего выступления Владимира Путина в Думе сидел далеко от трибуны и вряд ли мог подвергнуть президента опасности.
В отличие от Сергея Катасонова вице-спикер Госдумы Петр Толстой после возвращения из Франции отправился на самоизоляцию.