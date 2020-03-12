В интернете зафиксирован вброс о поправке в Конституцию о выплате гражданам доходов от продажи нефти и газа
В мессенджере WhatsApp неизвестные распространяют информацию о том, что среди предлагаемых поправок в Конституцию есть пункт о распределении между россиянами 10% доходов от продажи нефти, газа, золота, леса и других ресурсов
В мессенджере WhatsApp неизвестные распространяют информацию о том, что среди предлагаемых поправок в Конституцию есть пункт о распределении между россиянами 10% доходов от продажи нефти, газа, золота, леса и других ресурсов. В этом сообщении также говорится, что в случае утверждения поправки каждый гражданин России якобы будет получать по миллиону рублей в год.
«Хорошие люди предлагают внести в Конституцию России непотопляемую, вечную статью, как это есть во всех нефте- и газодобывающих странах: 10% от доходов с продаж нефти, газа, золота, леса и других природных ресурсов, принадлежащих народу, ежегодно выплачивать в равных долях каждому гражданину РФ, а остальные 90% - в доход государства. (…) Кто «ЗА» - отправь это сообщение дальше, может, даст Бог, дойдет и до Путина и членов нашего правительства», - говорится в тексте этого сообщения, которое приводит Znak.com.
Авторы вброса также не сообщают пользователям мессенджера о том, что список поправок в Конституцию уже утвержден, а законопроект об изменении Конституции принят Госдумой и Советом Федерации.
Отметим, что в списке поправок в Конституцию пункта о распределении доходов от продажи природных богатств нет. Не исключено, что данный вброс был сделан для того, чтобы россияне 22 апреля проголосовали за изменение Основного закона, в том числе и за обнуление президентских сроков Владимира Путина.