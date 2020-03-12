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Москва
12 марта 08:01

Ретейлеры предупредили о перебоях в доставке продуктов из-за ужесточения правил въезда грузовиков в Москву

Представители отрасли больше всего обеспокоены новыми правилами выдачи пропусков для въезжающих в Москву грузовиков, которые могут вступить в силу уже 1 апреля

Ретейлеры предупредили о перебоях в доставке продуктов из-за ужесточения правил въезда грузовиков в Москву
Фото: gemellidoro.ru

Отраслевые союзы, в которые входят крупнейшие производители продуктов, транспортно-логистические компании и ретейлеры, направили на имя мэра Москвы Сергея Собянина письмо по поводу планов городских властей ужесточить правила передвижения грузовиков по городу. Авторы письма предупреждают, что принимаемые властями меры могут привести к перебоям в доставке социально значимых товаров.

Представители отрасли больше всего обеспокоены новыми правилами выдачи пропусков для въезжающих в Москву грузовиков, которые могут вступить в силу уже 1 апреля. Предлагаемые столичными властями поправки в действующее законодательство меняют механизм планирования маршрутов и время движения, что негативно скажется на грузовой логистике в Москве. Также авторы письма предупреждают о росте затрат бизнеса и возможных перебоях с доставкой товаров, в том числе социально значимых, сообщает РБК.

Письмо на имя мэра подписали Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Российский автотранспортный союз, Национальная мясная ассоциация, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз производителей молока, ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

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