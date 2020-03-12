ВОЗ объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что специалисты «глубоко обеспокоены» стремительным распространением вируса, а также «бездействие в его отношении». Г-н Гебреисус добавил, что власти стран пока еще могут изменить течение пандемии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания от коронавируса COVID-19 пандемией.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил Reuters, что специалисты «глубоко обеспокоены» стремительным распространением вируса, а также «бездействие в его отношении». Г-н Гебреисус добавил, что власти стран пока еще могут изменить течение пандемии.
Глава ВОЗ отметил, что предпринятые на ранней стадии меры смогут замедлить темпы распространение коронавируса в мире.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло отметки в 121,5 тысячи человек. Более 4,3 тысячи человек скончались, а 66,2 тысячи - вылечились. Крупнейшими центрами распространения коронавируса являются Китай, Южная Корея, Иран и Италия.
В Италии только за последние сутки скончались почти 200 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Всего в этой стране умерло 827 человек, а число заболевших составило 12 462 человек.
Власти США в связи с распространением коронавируса с 13 марта запретят въезд в страну из Европы. Ограничение будет действовать в течение 30 дней и распространится в том числе и на граждан США, посещавших страны Шенгенской зоны за последние две недели. Исключением из запрета на въезд будет Великобритания.