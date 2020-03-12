«Аэрофлот» отказался выплачивать компенсацию пассажиру за гибель двух кошек
Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась выплачивать компенсацию своему пассажиру Максиму Чумаченко за гибель его двух кошек при перелете рейсом авиакомпании из Нью-Йорка в Москву. Животные летели в багажном отделении самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась выплачивать компенсацию своему пассажиру Максиму Чумаченко за гибель его двух кошек при перелете рейсом авиакомпании из Нью-Йорка в Москву. Животные летели в багажном отделении самолета.
Согласно официальному ответу авиакомпании, который приводят «Открытые медиа», пассажиру предложено получить только компенсацию за сломанную переноску в размере 3 тысяч рублей и возврат 75 долларов за услугу перевозки животных.
В ответе перевозчика также говорится, что при разгрузке багажа «в результате случайного падения» с транспортерной ленты был поврежден только контейнер для перевозки животных, в котором находилась одна из кошек. В авиакомпании считают, что никакой связи между повреждением переноски и гибели кошки нет.
В авиакомпании также заявили, что протокол вскрытия, который владелец животных передал «Аэрофлоту», не является основанием для выплаты компенсации.
Напомним, две кошки породы американский колор-пойнт погибли 22 января при перелете из Нью-Йорка в Москву. В «Шереметьево» Максим Чумаченко получил раздавленные переноски с животными. На следующий рейс до Софии пассажиру разрешили взять животных на борт, однако одна кошка скончалась во время полета. Вторая кошка умерла на столе у ветеринара. В багажном отделении также летела третья кошка пассажира, которая была оформлена как транзитный багаж, поэтому о судьбе животного хозяин ничего не знал до прилета в Болгарию. Эта кошка получила серьезное обморожение.
Вскрытие показало, что животные получили кровоизлияния внутренних органов, а «Аэрофлот» обвинил в гибели кошек грузчиков аэропорта «Шереметьево».
Максим Чумаченко требовал инициировать уголовное дело о жестоком обращении с животными, однако Управление МВД на транспорте по ЦФО не увидело для этого оснований. По версии полиции, переноски с котами упали с багажной ленты из-за ветра.