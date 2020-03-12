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12 марта 00:23

В Москве и Подмосковье выявили еще восемь случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе сообщили, что шестеро больных находятся на лечении в Москве, еще двое - в Московской области

В Москве и Подмосковье выявили еще восемь случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19. В оперативном штабе сообщили, что шестеро больных находятся на лечении в Москве, еще двое - в Московской области.

Еще один заразившийся коронавирусом ребенок не имеет симптомов заболевания, но он является носителем инфекции, сообщает РИА Новости.

В связи с ростом числа заразившихся федеральным и региональным властям рекомендовано сократить число массовых мероприятий и ограничить заграничные командировки госслужащих. Чиновникам разрешены только неотложные командировки или во исполнение поручений президента и премьер-министра.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В ВОЗ сообщили, что число умерших превысило отметку в 4,3 тысячи человек, а число заразившихся – 120 тысяч человек.

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