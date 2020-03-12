В Москве и Подмосковье выявили еще восемь случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе сообщили, что шестеро больных находятся на лечении в Москве, еще двое - в Московской области
В России за минувшие сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19. В оперативном штабе сообщили, что шестеро больных находятся на лечении в Москве, еще двое - в Московской области.
Еще один заразившийся коронавирусом ребенок не имеет симптомов заболевания, но он является носителем инфекции, сообщает РИА Новости.
В связи с ростом числа заразившихся федеральным и региональным властям рекомендовано сократить число массовых мероприятий и ограничить заграничные командировки госслужащих. Чиновникам разрешены только неотложные командировки или во исполнение поручений президента и премьер-министра.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В ВОЗ сообщили, что число умерших превысило отметку в 4,3 тысячи человек, а число заразившихся – 120 тысяч человек.