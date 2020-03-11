Падчерица главы «Ростеха» стала владелицей старинного особняка в центре Москвы
Падчерица главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова в начале марта текущего года стала владелицей компании «АИС девелопмент», на балансе которой находится двухэтажный особняк в центре Москвы
Падчерица главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова в начале марта текущего года стала владелицей компании «АИС девелопмент», на балансе которой находится двухэтажный особняк в центре Москвы (улица Александра Солженицына, 38).
В этом здании «АИС девелопмент» сдает офисы в аренду по цене 23 тысячи рублей за квадратный метр в год. Выручка компании от аренды оценивается в 24 млн рублей в год.
Baza сообщает, что «АИС девелопмент» планирует продать особняк. В объявлении о продаже говорится, что здание представляет собой двухэтажный особняк с мансардой и эксплуатируемым подвалом, который был построен в XIX веке. «Изысканный и благородный фасад особняка «Александра Солженицына, 38» подчеркивает его благородное происхождение. Здание очень хорошо смотрится на фоне других старинных усадеб», — отмечают продавцы.
Генеральным директором «АИС девелопмент» значится Елена Худякова. По данным Baza, это давний бизнес-партнер бабушки Анастасии Игнатовой и тещи Сергея Чемезова Людмилы Рукавишниковой.
До Анастасии Игнатовой компанией «АИС девелопмент» владела фирма «Трансхолдинг недвижимость», бенефициаром которой также является Елена Худякова. Еще ранее владельцем компании была кипрская фирма «Протониус инвестментс», связанная со структурами миллиардера Романа Абрамовича.