ЦИК потратил 35 млн рублей на разработку логотипа и слогана голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком потратил 35,8 млн рублей на разработку логотипа и слогана всероссийского голосования по вопросу изменения Конституции. в стоимость контракта также входит создание 30 роликов и 10 динамических заставок и других информационных материалов
Центризбирком потратил 35,8 млн рублей на разработку логотипа и слогана всероссийского голосования по вопросу изменения Конституции.
Глава комиссии Элла Памфилова сообщила «Дождю», что в стоимость контракта также входит создание 30 роликов и 10 динамических заставок и других информационных материалов.
Слоганом голосования из 800 вариантов выбрали фразу «Наша страна, наша Конституция, наше решение!», а логотип представляет собой раскрытую Конституцию с российским флагом. Дизайн разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг».
В Центризбиркоме отметили, что динамичная форма логотипа «олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию».
Напомним, всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию состоится 22 апреля.