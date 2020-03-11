Депутату Валентине Терешковой припомнили хвалебное выступление в поддержку «брежневской Конституции»
Депутату и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, которая накануне предложила обнулить четыре президентских срока Владимира Путина, припомнили, как в 1977 году она хвалила советского лидера Леонида Брежнева и его Конституцию
Депутату и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, которая накануне предложила обнулить четыре президентских срока Владимира Путина, припомнили, как в 1977 году она хвалила советского лидера Леонида Брежнева и его Конституцию.
Интернет-пользователи распространили в соцсетях текст из газеты «Известия» от 6 октября 1977 года, в котором Валентина Терешкова обратилась к депутатам Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Брежневу. Женщина-космонавт в своей речи поблагодарила КПСС за постоянную заботу о труженицах, которая «нашла яркое выражение в проекте новой Конституции». В Основном законе 1977 года также была закреплена однопартийная политическая система, ядром которой была Коммунистическая партия, сообщает «Московский комсомолец».
Напомним, 10 марта Валентина Терешкова предложила убрать все ограничения по числу президентских сроков в Конституции. «Можно предусмотреть возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной конституцией», - заявила депутат.
Владимир Путин поддержал предложение Валентины Терешковой и выразил готовность участвовать в президентских выборах 2024 года. Госдума внесла эту поправку в законопроект об изменении Конституции России, а 11 марта это документ был принят в окончательном чтении.