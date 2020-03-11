«Победа» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Израиль из-за карантинных условий в стране
Авиакомпания-лоукостер «Победа» приостановила полеты в Израиль. Такое решение было принято в связи с введением запрета на въезд в Израиль для иностранных туристов
Авиакомпания-лоукостер «Победа» приостановила с 12 марта по 12 мая полеты в Израиль. Такое решение было принято в связи с введением запрета на въезд в Израиль для иностранных туристов на фоне распространения коронавируса.
12 и 14 марта «Победа» отправит пустые самолеты, чтобы забрать из Эйлата российских туристов.
Рейсы в Израиль также отменили «Уральские авиалинии». Речь идет о рейсах Сочи-Тель-Авив-Сочи, Екатеринбург-Тель-Авив-Екатеринбург, Минеральные Воды-Тель-Авив-Минеральные Воды, Домодедово-Эйлат (Рамон)-Домодедово.
Ранее власти Израиля ввели обязательных двухнедельных карантин для всех иностранных граждан, прибывающих в страну. При этом чиновники уточнили, что самоизолироваться люди должны в домах или квартирах – гостиницы для выполнения карантинных условий не подходит. Фактически для многих туристов это означает запрет на посещение Израиля.