Россиян лишили надежды на дешевый бензин из-за падения цен на нефть
Правительственные чиновники объясняют стабильность цен на бензин наличием специального защитного механизма, который позволяет исключить влияние на него резкого роста и падение стоимости нефти
Стоимость бензина в России не станет меньше на фоне снижения мировых цен на нефть. Об этом сообщил вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.
«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», - заявил министр, слова которого приводит ТАСС.
Правительственные чиновники объясняют стабильность цен на бензин наличием специального защитного механизма, который позволяет исключить влияние на него резкого роста и падение стоимости нефти.
Напомним, 9 марта мировые цены на нефть упали сразу на 30%, что привело к обвалу курса российского рубля. Причиной падения нефтяных котировок стало решение России выйти из сделки ОПЕК+ по снижению добычи.
К 11 марта нефть частично отыграла падение и торговалась на уровне 34,51 доллара за баррель.