Россиянам разрешат переводить друг другу на карту суммы до 2 млн рублей
Центробанк России может разрешить гражданам переводить друг другу суммы до 2 млн рублей в рамках системы быстрых платежей. Сейчас максимальная сумма для перевода составляет 600 тысяч рублей
Центробанк России может разрешить гражданам переводить друг другу суммы до 2 млн рублей в рамках системы быстрых платежей (СБП). Сейчас максимальная сумма для перевода составляет 600 тысяч рублей.
В ЦБ заявили, что такое решение позволит россиянам совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы.
В Банке России также рассказали, что с февраля 2021 года россиянам станет доступна оплата товаров и услуг по QR-кодам, с а сентября 2021 года - периодические платежи.
Система быстрых платежей была разработана Центробанком РФ в 2018 году, а внедрена – в 2019 году. С 1 января текущего года финансовый регулятор начал взимать комиссию с банков, которые участвуют в СБП, а те переложили ее на конечных пользователей. В итоге ЦБ пообещал с 1 апреля вернуть нулевую комиссию.