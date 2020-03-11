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Экономика
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11 марта 10:39

Россиянам разрешат переводить друг другу на карту суммы до 2 млн рублей

Центробанк России может разрешить гражданам переводить друг другу суммы до 2 млн рублей в рамках системы быстрых платежей. Сейчас максимальная сумма для перевода составляет 600 тысяч рублей

Россиянам разрешат переводить друг другу на карту суммы до 2 млн рублей

Центробанк России может разрешить гражданам переводить друг другу суммы до 2 млн рублей в рамках системы быстрых платежей (СБП). Сейчас максимальная сумма для перевода составляет 600 тысяч рублей.

В ЦБ заявили, что такое решение позволит россиянам совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы.

В Банке России также рассказали, что с февраля 2021 года россиянам станет доступна оплата товаров и услуг по QR-кодам, с а сентября 2021 года - периодические платежи.

Система быстрых платежей была разработана Центробанком РФ в 2018 году, а внедрена – в 2019 году. С 1 января текущего года финансовый регулятор начал взимать комиссию с банков, которые участвуют в СБП, а те переложили ее на конечных пользователей. В итоге ЦБ пообещал с 1 апреля вернуть нулевую комиссию.

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