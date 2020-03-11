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Политика
Формула обмана мэра Собянина
11 марта 07:45

Владимир Путин не поддержал роспуск Госдумы из-за позиции депутатов от КПРФ

Государственную думу от самороспуска спасли депутаты от КПРФ, которые не поддержали соответствующую поправку единоросса Александра Карелина о досрочных выборах. Президент Владимир Путин одобрил бы досрочные выборы только в случае консолидированного голосования

Владимир Путин не поддержал роспуск Госдумы из-за позиции депутатов от КПРФ
Фото: kremlin.ru

Государственную думу от самороспуска спасли депутаты от КПРФ, которые не поддержали соответствующую поправку единоросса Александра Карелина о досрочных выборах. Президент Владимир Путин одобрил бы досрочные выборы только в случае консолидированного голосования по этому вопросу.

Напомним, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о внесении поправок в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года. После этого депутат от «Единой России» Александр Карелин заявил, что подготовит и внесет соответствующую поправку.

По данным источников РБК, поправка Карелина была согласована внутриполитическим управлением Администрации президента. Кремлевские политтехнологи сочли роспуск Госдумы вполне логичным после смены состава правительства и изменения Конституции. Кроме того, сейчас рейтинги «Единой России» немного стабилизировались, а что с ними будет через год – никому неизвестно.

этом личная позиция Владимира Путина по вопросу роспуска Госдумы и досрочных выборов заключалась в том, что эту инициативу должны поддержать все думские фракции. «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» заявили, что поддержат предложение о роспуске, однако в КПРФ голосовать за это отказались. При этом отдельные коммунисты заявили, что поддержали бы эту поправку только для того, чтобы избиратели не обвиняли их в том, что депутаты от партии «цепляются» за зарплаты и другие привилегии.

Владимиру Путину, который 11 марта лично принял участие в заседании Госдумы, доложили, что среди депутатов нет консолидированной позиции по роспуску нижней палаты парламента. В связи с этим глава государства заявил, что не видит в этом необходимости.

После выступления президента Александр Карелин заявил об отзыве инициативы, что вызвало недовольство ЛДПР и справороссов.

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