Владимир Путин не поддержал роспуск Госдумы из-за позиции депутатов от КПРФ
Государственную думу от самороспуска спасли депутаты от КПРФ, которые не поддержали соответствующую поправку единоросса Александра Карелина о досрочных выборах. Президент Владимир Путин одобрил бы досрочные выборы только в случае консолидированного голосования
Государственную думу от самороспуска спасли депутаты от КПРФ, которые не поддержали соответствующую поправку единоросса Александра Карелина о досрочных выборах. Президент Владимир Путин одобрил бы досрочные выборы только в случае консолидированного голосования по этому вопросу.
Напомним, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о внесении поправок в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года. После этого депутат от «Единой России» Александр Карелин заявил, что подготовит и внесет соответствующую поправку.
По данным источников РБК, поправка Карелина была согласована внутриполитическим управлением Администрации президента. Кремлевские политтехнологи сочли роспуск Госдумы вполне логичным после смены состава правительства и изменения Конституции. Кроме того, сейчас рейтинги «Единой России» немного стабилизировались, а что с ними будет через год – никому неизвестно.
этом личная позиция Владимира Путина по вопросу роспуска Госдумы и досрочных выборов заключалась в том, что эту инициативу должны поддержать все думские фракции. «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» заявили, что поддержат предложение о роспуске, однако в КПРФ голосовать за это отказались. При этом отдельные коммунисты заявили, что поддержали бы эту поправку только для того, чтобы избиратели не обвиняли их в том, что депутаты от партии «цепляются» за зарплаты и другие привилегии.
Владимиру Путину, который 11 марта лично принял участие в заседании Госдумы, доложили, что среди депутатов нет консолидированной позиции по роспуску нижней палаты парламента. В связи с этим глава государства заявил, что не видит в этом необходимости.
После выступления президента Александр Карелин заявил об отзыве инициативы, что вызвало недовольство ЛДПР и справороссов.