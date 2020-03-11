11 марта 00:23
Производителю «Арбидола» грозит штраф в полмиллиона рублей из-за рекламы лечения коронавируса
Федеральная антимонопольная служба России признала рекламу отечественного препарата «Арбидол» как лекарства от коронавируса нарушающим закон «О рекламе»
Фото: irecommend.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу отечественного препарата «Арбидол» как лекарства от коронавируса нарушающим закон «О рекламе».
По данным ведомства, в рекламном ролике препарата «Арбидол» говорилось о том, что данное лекарство обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, а именно коронавируса COVID-19. Однако данная информация отсутствует в инструкции по применению. Теперь производителю лекарства («Отисфарм») грозит штраф в размере 200-500 тысяч рублей.
Речь идет о рекламе, которую крутили на нескольких российских радиостанциях в январе 2020 года. В ролике утверждалось, что «Арбидол» активен даже против коронавируса. Отметим, что лекарства против коронавируса нового типа нет.