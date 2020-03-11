Российские олигархи потеряли в «черный понедельник» 14 млрд долларов
Bloomberg сообщает, что Вагит Алекперов потерял 3,54 млрд долларов, а Леонид Федун – 1,52 млрд долларов. Потери Владимира Потанина оцениваются в 1,55 млрд долларов
Журнал Forbes оценил потери российских миллиардеров из-за падения биржевых котировок и обвала рубля в «черный понедельник» в 8,7 млрд долларов. По подсчетам и агентства Bloomberg, потери миллиардеров составили не менее 13,9 млрд долларов.
Самые крупны потери понесли совладельцы нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун (2,1 млрд долларов и 904 млн долларов соответственно). 10 марта котировки компании на Московской бирже снизились на 10%.
Bloomberg сообщает, что Вагит Алекперов потерял 3,54 млрд долларов, а Леонид Федун – 1,52 млрд долларов. Потери Владимира Потанина оцениваются в 1,55 млрд долларов.
При этом совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко оказался одним из немногих, кто, напротив, повысил свое состояние. Так, капитал бизнесмена увеличился на 83,3 млн долларов.