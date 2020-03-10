Оппозиция подала заявку на проведение митинга против обнуления президентских сроков Путина
Член «Открытой России» Татьяна Усманова и член команды фигуранта «московского дела» Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга
Член «Открытой России» Татьяна Усманова и член команды фигуранта «московского дела» Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина.
Заявки поданы на проведение протестной акции на проспекте Сахарова 21 или 22 марта. «Какую заявку одобрят, на такой день и пойдем», - сообщила «МБХ медиа» Татьяна Усманова. Заявленная численность участников – 50 тысяч человек.
Напомним, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию пункт об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Президент согласился с этим предложением, но только если его одобрит Конституционный суд. Владимир Путин также заявил о намерении принять участие в следующих выборах президента в случае обнуления его четырех сроков.