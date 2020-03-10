Израиль может отменить церемонию схождения Благодатного огня из-за коронавируса
10 марта в правоохранительных органах должно было состояться совещание по организации церемонии схождения Благодатного огня, но из-за карантина мероприятие пришлось отменить
Власти Израиля могут отменить церемонию схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения (Гроба Господня) из-за коронавируса.
10 марта в правоохранительных органах должно было состояться совещание по организации церемонии схождения Благодатного огня, но из-за карантина мероприятие пришлось отменить. Однако если власти не примут отдельные решения по церемонии, то она автоматически попадет под запрет из-за мер, которые ранее были приняты в рамках недопущения распространения коронавируса.
Согласно принятым мерам, мероприятия с 5 тысячами участников и более должны быть отменены. Ограничения действуют до 23 марта.
Власти Израиля в рамках сдерживания коронавируса COVID-19 на две недели закрыли храм Рождества Христова и ввели двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.