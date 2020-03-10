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Политика
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10 марта 15:58

Владимир Путин одобрил поправку в Конституцию об обнулении своих президентских сроков

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Государственной думы выступил против передачи полномочий президентского характера Госсовету. Глава государства назвал данную инициативу опасной

Владимир Путин одобрил поправку в Конституцию об обнулении своих президентских сроков

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Государственной думы выступил против передачи полномочий президентского характера Госсовету. Глава государства назвал данную инициативу опасной.

Владимир Путин также заявил, что если российские граждане поддержат поправки в Конституцию, то лично он не видит необходимости в проведении досрочных парламентских выборов. Ранее сообщалось, что внести поправку о роспуске Госдумы и досрочных выборах предложил депутат от «Единой России» Александр Карелин, а в Центризбиркоме заявили, что готовы провести досрочные выборы «в любое время».

Одновременно с этим глава государства одобрил поправку об обнулении его президентских сроков, но добавил, что для этого необходимо соответствующее решение Конституционного суда. Также Владимир Путин выразил готовность принять участие в следующих президентских выборах в случае обнуления его четырех сроков.

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