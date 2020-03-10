Владимир Путин одобрил поправку в Конституцию об обнулении своих президентских сроков
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Государственной думы выступил против передачи полномочий президентского характера Госсовету. Глава государства назвал данную инициативу опасной
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Государственной думы выступил против передачи полномочий президентского характера Госсовету. Глава государства назвал данную инициативу опасной.
Владимир Путин также заявил, что если российские граждане поддержат поправки в Конституцию, то лично он не видит необходимости в проведении досрочных парламентских выборов. Ранее сообщалось, что внести поправку о роспуске Госдумы и досрочных выборах предложил депутат от «Единой России» Александр Карелин, а в Центризбиркоме заявили, что готовы провести досрочные выборы «в любое время».
Одновременно с этим глава государства одобрил поправку об обнулении его президентских сроков, но добавил, что для этого необходимо соответствующее решение Конституционного суда. Также Владимир Путин выразил готовность принять участие в следующих президентских выборах в случае обнуления его четырех сроков.