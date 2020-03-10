Россиян хотят лишить права избирать президента. За них это сделает Госсовет
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить российских граждан права избирать президента. Политик считает, что с 2024 года избирать главу государства должен Государственный совет
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить российских граждан права избирать президента. Политик считает, что с 2024 года избирать главу государства должен Государственный совет, полномочия которого усилят обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию.
«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы», - заявил Владимир Жириновский, слова которого приводит РИА Новости.
Депутат уверен в том, что выбирать президента имеют право только «лучшие люди страны», которые войдут в состав Госсовета. Под такими людьми г-н Жириновский подразумевает ученых, депутатов, министров и губернаторов.
Одновременно с этим депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию. Напомним, что одна из поправок предлагает ограничить президентские сроки.
«Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», - заявила депутат, слова которой приводит РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заяви, что данную инициативу нужно обсудить с президентом Владимиром Путиным.
«Действительно. Зачем крутить и мудрить, когда можно просто назначить Путина царем», - прокомментировал инициативу Терешковой Алексей Навальный.
«Вот теперь круто, настоящий государственный переворот. А то кокетничали с этими поправками идиотскими, собирали совещания рабочих и колхозниц», - отметил оппозиционер Леонид Волков.