Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян заработали на госконтрактах более 700 млн рублей
Штаб Алексея Навального опубликовал расследование под названием «Паразиты» о заработках главного редактора государственного телеканала RT Маргариты Симоньян, ее супруга Тиграна Кеосаяна и других родственников
Штаб Алексея Навального опубликовал расследование под названием «Паразиты» о заработках главного редактора государственного телеканала RT Маргариты Симоньян, ее супруга Тиграна Кеосаяна и других родственников. Борцы с коррупцией подсчитали, что родственники г-жи Симоньян получили на личные банковские счета 736 млн рублей за три года по контрактам с госструктурами и миллиардером Виктором Вексельбергом.
В расследовании сообщается, что Маргарита Симоньян и ее родственники получали деньги по контрактам на рекламу и PR-услуги, заключенным с государственной авиакомпанией «Аэрофлот», оргкомитетом чемпионата мира по футболу 2018 года, фондом «Сколково», фондом ветеранов ФСБ «Безопасность и законность» и лично миллиардером Виктором Вексельбергом.
По данным борцов с коррупцией, лично Симоньян заработала на этих госконтрактах 328 млн рублей, а еще 77 млн рублей в год ей перечисляют как «художественному руководителю» программы «Международная пилорама», которая выходит на телеканале НТВ. Ведущим этой программы является муж главреда RT Тигран Кеосаян. «Международную пилораму» телеканал, входящий в «Газпром-медиа», покупает у семейной студии четы Симоньян-Кеосаян «Голд Вижн». При этом съемки программы проходят в офисе телеканала RT.
Телеканал Russia Today, существующий за счет государственного бюджета, помогает семейному бизнесу своего главреда не только помещением и техникой. Над созданием «Международной пилорамы» еженедельно трудится около десяти штатных сотрудников Russia Today. Сам телеканал RT получает от студии «Голд Вижн» в среднем 370 000 рублей за выпуск, что несопоставимо с рыночной стоимостью аренды студии, техники и персонала, а также c другими расходами «Голд Вижн», говорится в расследовании.
Примечательно, что упомянутый ранее «Аэрофлот» за четыре года потратил миллиард рублей на рекламу в выпусках «Международной пилорамы». Все контракты заключаются с агентством «Инвенто», которое принадлежит Маргарите Симоньян. На госконтрактах «Инвенто» заработало 657 млн рублей, большая часть из которых уходит на выплату зарплат Симоньян и Кеосаяна.
Еще 398 миллионов рублей «Аэрофлот» заплатил «Инвенто» за размещение позитивных новостей о себе на других телеканалах.
Чета Симоньян-Кеосаян владеет еще двумя рекламными агентствами - «Колизеум» и «МАРСКЕОС». Клиентами одного из них является фонд «Сколково», оргкомитет ЧМ по футболу и Виктор Вексельберг, а услугами другого пользуется фонд «Безопасность и законность». От этого фонда денежные средства переводились за ежемесячное «PR-сопровождение деятельности МВД РФ в СМИ» (8,3 млн рублей в месяц). Алексей Навальный отметил, что «никакого логичного объяснения» столь огромных трат силовиков на пиар нет.
Фонд борьбы с коррупцией также сообщает, что оба рекламных агентства платят зарплату Даниле Громову - сыну замглавы администрации президента Алексея Громова, который курирует работу государственных СМИ.
«Мы неспроста назвали наших героев паразитами. Их главная отличительная особенность в том, что они вообще не делают ничего полезного. (…) Супруги Симоньян и Кеосаян сумели выкачать из наших карманов почти миллиард рублей. Они фактически придумали новую индустрию внутри пиар-индустрии: оказывать госкомпаниям какие-то призрачные услуги и грести на этом деньги», - пишут авторы расследования.