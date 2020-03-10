Региональные власти вводят особый режим из-за распространения коронавируса
Все медицинские организации региона с 10 марта приведены в готовность для работы с заразившимися коронавирусом. Особое внимание медики должны уделять людям старше 60 лет
Власти российских регионов начали вводить особый режим из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Так, в Липецкой области все выезжавшие за границу местные жители при появлении симптомов ОРВИ должны самоизолироваться дома на 14 суток и вызвать врача.
Липецкие работодатели должны организовать измерение температуры сотрудникам на рабочем месте, а при выявлении отклонений от нормы немедленно отстранить их от работы в офисе и обеспечить условиями для удаленной работы из дома.
Все медицинские организации региона с 10 марта приведены в готовность для работы с заразившимися коронавирусом. Особое внимание медики должны уделять людям старше 60 лет и тем, кто недавно вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
Режимы повышенной готовности в связи с распространением коронавируса также введены в Москве и Курской области. Московские власти ранее призвали жителей города, которые находились в странах, где зафиксирована вспышка коронавируса, самоизолироваться дома на две недели. При этом чиновники заявили, что за нарушение карантинных норм гражданам может грозить уголовная ответственность.
Напомним, что по состоянию на 10 марта в России официально подтверждено 20 случаев заболевания коронавирусом нового типа.