10 марта 11:58
Минсельхоз предупредил о росте цен на импортные продукты из-за обвала рубля
Министерство сельского хозяйства России предупредило покупателей о росте цен на импортные продукты. Речь идет о продуктах, которые «в силу природных условий не производятся в России»
Фото: pnp.ru
Министерство сельского хозяйства России предупредило покупателей о росте цен на импортные продукты из-за обвала рубля. Речь идет о продуктах, которые «в силу природных условий не производятся в России», пояснили в ведомстве.
Одновременно с этим чиновники из министерства заявили, что «доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна», а основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены, сообщает «Интерфакс».
Напомним, 9 марта на бирже Forex евро подорожал до 85 рублей, а доллар – до 75 рублей. Во вторник, 10 марта, на Московской бирже евро торгуется по 82,48 рубля, а доллар – 72,77 рубля.