Московские водители пожаловались на недомогание из-за системы «Антисон»
В «Мосгортрансе» заявили, что система «Антисон» показала свою эффективность. Представитель компании утверждает, что вопросы по этому прибору возникли у «минимального числа водителей»
Водители «Мосгортранса» массово жалуются на недомогания, которое у них вызывает система «Антисон». Так, водитель Алевтина Кондратьева, уволившаяся после шести лет работы водителем, сообщила, что четыре дня водила автобус с работающим «Антисном» и постоянно испытывала головокружение, тошноту и резь в глазах. Врач поставил ей диагноз «синдром сухого глаза», а руководство «Мосгортранса» назвали жалобы женщины «самовнушением», сообщает «КоммерсантЪ».
Кондратьева также сообщила, что половина ее коллег также жаловалась на головокружение и тошноту.
В интернет-сообществах сотрудников «Мосгортранса» с начала текущего года стали появляться жалобы на зуд, красноту глаз, лопнувшие сосуды и ухудшение зрения из-за постоянно включенной инфракрасной подсветки. Тогда водители заказали независимую экспертизу системы «Антисон», которая показала, что интенсивность инфракрасного излучения прибора превышает норматив в 300 раз. При этом в компании, которая разработала «Антисон», назвали результаты экспертизы «неверными».
В самом «Мосгортрансе» заявили, что система «Антисон» показала свою эффективность, а водители положительно ее оценивают. Представитель компании утверждает, что вопросы по этому прибору возникли у «минимального числа водителей».
Осенью 2019 года «Мосгортранс» заключил госконтракт на поставку систем «Антисон» с компанией «КСОР», которая уже установила эти приборы в 5600 автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах.