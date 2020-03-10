10 марта 11:38
В Италии из-за коронавируса отменили все соревнования, включая матчи Серии А
Итальянские власти приостановили все спортивные мероприятия в стране из-за распространения коронавируса. Запрет распространяется в том числе на матчи футбольной серии А
Итальянские власти приостановили все спортивные мероприятия в стране из-за распространения коронавируса. Запрет распространяется в том числе на матчи футбольной серии А.
По словам премьер-министра Джузеппе Конте, «цифры говорят о значительном приросте зараженных и увеличении числа смертей», поэтому нужно «пожертвовать чем-то во благо всей Италии».
«Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры.Серия А и все спортивные мероприятия будут приостановлены. Болельщики должны принять это», – заявил глава правительства, слова которого приводит Sports.ru.
Число заразившихся коронавирусом в Италии почти достигло отметки в 8 тысяч человек. От пневмонии, вызванной COVID-19, скончались 463 человека.