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Экономика
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10 марта 00:28

«Роснефть» после выхода из сделки ОПЕК+ нарастит добычу нефти до 300 тысяч баррелей в день

Агентство Bloomberg сообщило о планах «Роснефти» увеличить добычу нефти до 300 тысяч баррелей в день. Напомним, что ранее Россия вышла из сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи сырья

«Роснефть» после выхода из сделки ОПЕК+ нарастит добычу нефти до 300 тысяч баррелей в день

Агентство Bloomberg сообщило о планах «Роснефти» увеличить добычу нефти до 300 тысяч баррелей в день. Напомним, что ранее Россия вышла из сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи сырья.

Источник в «Роснефти» сообщил, что госкомпания начнет наращивать добычу сразу же, как только истекут действующие договоренности с ОПЕК.

The Bell и Bloomberg сообщают, что именно компания Игоря Сечина стала инициатором разрыва сделки с ОПЕК по сокращению добычи углеводородов, который привел к резкому снижению цен на нефть до 30 долларов за баррель и обвалу рубля.

Источник издания The Bell сообщил, что Игорь Сечин подтолкнул Владимира Путина к разрыву сделки аргументом о том, что США активно вкладываются в свою сланцевую нефть при цене 40 долларов за баррель.

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