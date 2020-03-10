10 марта 00:28
«Роснефть» после выхода из сделки ОПЕК+ нарастит добычу нефти до 300 тысяч баррелей в день
Агентство Bloomberg сообщило о планах «Роснефти» увеличить добычу нефти до 300 тысяч баррелей в день. Напомним, что ранее Россия вышла из сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи сырья
Агентство Bloomberg сообщило о планах «Роснефти» увеличить добычу нефти до 300 тысяч баррелей в день. Напомним, что ранее Россия вышла из сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи сырья.
Источник в «Роснефти» сообщил, что госкомпания начнет наращивать добычу сразу же, как только истекут действующие договоренности с ОПЕК.
The Bell и Bloomberg сообщают, что именно компания Игоря Сечина стала инициатором разрыва сделки с ОПЕК по сокращению добычи углеводородов, который привел к резкому снижению цен на нефть до 30 долларов за баррель и обвалу рубля.
Источник издания The Bell сообщил, что Игорь Сечин подтолкнул Владимира Путина к разрыву сделки аргументом о том, что США активно вкладываются в свою сланцевую нефть при цене 40 долларов за баррель.