В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло до 20 человек
В России за минувшие сутки выявили еще три случая заражения коронавирусом COVID-19. Все трое заболевших из Москвы, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по предупреждению распространения вируса
В России за минувшие сутки выявили еще три случая заражения коронавирусом COVID-19. Все трое заболевших из Москвы, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по предупреждению распространения вируса.
Таким образом, число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 20 человек. Большинство случаев было выявлено в Москве.
В оперативном штабе сообщили, что практически все заболевшие посещали Италию, которая стала крупнейшим центром распространения коронавируса в Европе. Российские власти пока не планируют приостанавливать авиационное сообщение с Италией, но туроператорам рекомендовано снять с продажи путевки в эту страну.
Всего в мире зарегистрировано более 111 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 80,7 тысячи случаев - в Китае. 3 892 пациента скончались от пневмонии, вызванной этим вирусом.