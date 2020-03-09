Потери российской экономики из-за отказа сокращать добычу нефти оценили в 150 млн долларов в сутки
Потери российской экономики после выхода из сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти составят от 100 до 150 млн долларов в день. Об этом заявил совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун
Потери российской экономики после выхода из сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти составят от 100 до 150 млн долларов в день. Об этом заявил совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун. Само решение о выходе из сделки бизнесмен назвал неожиданным и нерациональным.
В интервью изданию The Bell Леонид Федун заявил, что находится «в легком шоке» от решения российских властей, поскольку ежедневные потери экономики составят от 100 до 150 млн долларов. Эта сумма будет складываться из ожидаемого падения цен на нефть с уровня в 60 долларов за баррель (при сохранении сделки ОПЕК+) до отметки в 40 долларов при объеме российского экспорта в размере 5 млн баррелей в день.
Россия решила наращивать добычу нефти, однако ее рост на уровне 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь.
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти прекратит действовать с 1 апреля. Министр добавил, что Россия продолжит сотрудничать с картелем в рамках хартии, но все обязательства по сокращению добычи со странами ОПЕК и «не ОПЕК» снимаются.
Решение России выйти из сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти привело к резкому падению мировых цен на нефть до 30 долларов за баррель. Снижение нефтяных котировок обвалило курс российского рубля. Утром биржевой курс евро вырос до 85 рублей, а курс доллара - до 75 рублей.