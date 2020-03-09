Резкое падение цен на нефть обвалило российский рубль
Биржевой курс российского рубля продолжает падение на фоне резкого снижения цен на нефть. Утром 9 марта евро в начале торгов превысил отметку в 85 рублей, а доллар подорожал до 74 рублей
Биржевой курс российского рубля продолжает падение на фоне резкого снижения цен на нефть. Утром 9 марта евро в начале торгов превысил отметку в 85 рублей, а доллар подорожал до 74 рублей. Российские банки уже продают валюту по 85 рублей за евро и 75 рублей за доллар, хотя официальные курсы Центробанка РФ установлены на уровне 75 и 67 рублей соответственно.
Курс рубля падает из-за обвала цен на нефть. Так, утром в понедельник стоимость эталонного сорта марки Brent на Лондонской бирже обрушилась почти на треть и сейчас торгуется по 33,30 доллара за баррель. Последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году.
Нефтяные котировки упали после выхода России из сделки ОПЕК+. Участники сделки не смогли достигнуть договоренности о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия.
На фоне обвала рубля Центробанк России объявил о прекращении закупки валюты на внутреннем рынке в рамках исполнения бюджетного правила в течение 30 дней. Финансовый регулятор также не исключил принятия дополнительных мер по стабилизации курса национальной валюты.