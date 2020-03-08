Немецкие экологи потребовали перепроверить разрешение на строительство «Северного потока-2»
Активисты сообщили, что в правовом заключении Института экономики и права Берлинского технического университета говорится, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России в реальности намного выше, чем указано исполнителями
Немецкое Общество защиты окружающей среды потребовало от властей проверить разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток-2» (проходит по дну Балтийского моря) с точки зрения его воздействия на окружающую среду.
Активисты сообщили, что в правовом заключении Института экономики и права Берлинского технического университета говорится, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России в реальности намного выше, чем указано исполнителями проекта «Северный поток-2».
Глава общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер сообщил, что организация обратилась с просьбой о проведении экологической проверки в отделение горной инспекции города Штральзунд. Активисты просят установить, в каких условиях природный газ добывается и перерабатывается в России и как он воздействует на экологию, пишет РБК со ссылкой на немецкие СМИ.
В компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG (акционер - ПАО «Газпром») в ответ на претензии экологов заверили, что этот проект был одобрен властями пяти стран - России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Строительство газопровода ведется в соответствии с национальными, международными и европейскими правовыми нормами, поэтому оснований для экологической перепроверки нет.