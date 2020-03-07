07 марта 09:46
В итальянской деревне Сеттекани в жилых домах из-под крана пошло розе вместо воды
Жители итальянской деревни Сеттекани на севере страны сообщили, что в их домах из крана вместо воды шло розовое игристое вино Lambrusco Grasparossa
Фото: gazzettadimodena.gelocal.it
Жители итальянской деревни Сеттекани на севере страны сообщили, что в их домах из крана вместо воды шло розовое игристое вино Lambrusco Grasparossa.
Умываться розе вместо воды итальянцам пришлось из-за аварии на местной винодельне. В хранилище произошла поломка, в результате чего игристое вино попало в водопроводную систему, а из-за более высокого давления стало циркулировать по трубам питьевой воды, сообщает znak.com со ссылкой на Gazzetta di Modena.
Владельцы винодельни принесли жителям деревни свои извинения, однако граждане остались не в обиде, так как успели разлить розе по бутылкам.