Прокуратура попросила смягчить наказание двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области обратилась в суд с ходатайством о сокращении срока лишения свободы двум фигурантам резонансного дела «Сети» Максиму Иванкину и Андрею Чернову
Прокуратура Пензенской области обратилась в суд с ходатайством о сокращении срока лишения свободы двум фигурантам резонансного дела «Сети» Максиму Иванкину и Андрею Чернову.
Прокурор указал, что суд при вынесении приговора Иванкину и Чернову по статье об участии в террористическом сообществе не учел, что они дали признательные показания, а также «активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других преступников», сообщает издание «7х7».
Андрей Чернов приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а Максим Иванкин получил 13 лет. Оба признаны виновными в участии в террористическом сообществе.
Остальные фигуранты дела «Сети», которое общественность считает сфабрикованным, получили сроки от 6 до 18 лет лишения свободы.