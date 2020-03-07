В московских школах детей, вернувшихся из стран со вспышкой коронавируса, не будут пускать на занятия
Департамент образования Москвы дал указание администрациям школ ввести режим повышенной готовности и не допускать на уроки детей, которые посещали страны где зафиксированы вспышки инфекции
Департамент образования и науки Москвы дал указание администрациям школ ввести режим повышенной готовности из-за коронавируса и не допускать на уроки детей, которые посещали Италию, Францию, Испанию и другие стран, где зафиксированы вспышки инфекции COVID-19. Данная мера вступает в силу 10 марта.
Детей не будут пускать на занятия в течение 14 суток после возвращения из перечисленных стран, но руководство школ должно обеспечить им дистанционное обучение.
Также не должны допускаться к работе сотрудники школ и других образовательных учреждений, вернувшиеся из стран неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
В школах и детских садах ежедневно должны измерять температуру детям и сотрудникам, а лиц с повышенной температурой отправлять домой.
В свою очередь управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, посещение которых должно заканчиваться самоизоляцией. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. С Китаем и Ираном также приостановлено авиационное сообщение.