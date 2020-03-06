Алексей Навальный сообщил о закупке московскими чиновниками медицинских масок по завышенным ценам
Стандартные трехслойные медицинские маски фирмы «Rutex», которые три недели назад Центральный НИИ туберкулеза закупил по 1,34 рубля, столичные власти закупили по цене 7 рублей 15 копеек за штуку
Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы закупил защитные медицинские маски по завышенной цене. Об этом говорится в расследовании Алексея Навального.
Речь идет о закупке стоимостью 200 млн рублей, которую Центр лекарственного обеспечения провел у единственного поставщика «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», а именно распространения коронавируса COVID-19. Поставщиком стало ООО «КИТ» (Компания инновационных технологий).
Алексей Навальный сообщил, что медицинские маски, которые продаются в розницу по 207 рублей за упаковку, Центр лекарственного обеспечения закупает по оптовой цене 472 рубля за упаковку.
Стандартные трехслойные медицинские маски фирмы «Rutex», которые три недели назад Центральный НИИ туберкулеза закупил по 1,34 рубля, столичные власти закупили по цене 7 рублей 15 копеек за штуку. После закупки маски направляют в социальные аптеки, где их продают уже по 9 рублей, пишет оппозиционер.
«Ну вот кем надо быть, чтобы прямо сейчас наживаться на коронавирусе? Вернее даже так: кем надо быть, чтобы громко заявлять: МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ НАЖИВАТЬСЯ НА ПАНИКЕ И АЖИОТАЖЕ, а самому тихонечко наживаться на панике и ажиотаже. Отвечаю: надо быть единороссом и чиновником мэрии Москвы», - отметил Алексей Навальный.