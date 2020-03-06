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Культура
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
06 марта 15:59

Проведение конкурса «Евровидение-2020» оказалось под угрозой из-за коронавируса

Представитель голландской компании, которой принадлежат права на проведение конкурса в Роттердаме, заявил, что сейчас рассматриваются «альтернативные планы действий» в связи с первым случаем смерти от COVID-19 в стране

Проведение конкурса «Евровидение-2020» оказалось под угрозой из-за коронавируса

Коронавирус COVID-19 поставил под угрозу проведение ежегодного песенного конкурса «Евровидение». Представитель голландской компании NPO, которой в 2020 году принадлежат права на проведение конкурса в Роттердаме, заявил, что сейчас рассматриваются «альтернативные планы действий» в связи с первым случаем смерти от COVID-19 в стране.

Ранее стало известно, что Голландии скончался 86-летний пациент с диагнозом «коронавирус». Число заразившихся в стране составляет 82 человека.

Вещатель «Евровидения» сообщил Reuters, что организаторы конкурса будут действовать в соответствии с указанием служб здравоохранения.

«Евровидение-2020» запланировано на 12-16 мая. Россию на конкурсе будет представлять музыкальный коллектив Little Big.

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