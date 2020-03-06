В Конституцию оказались вносить поправку о запрете чиновникам владеть недвижимостью за границей
Рабочая группа по изменению Конституции отказалась вносить в пакет поправок пункт о введении запрета чиновникам на владение иностранной недвижимости
Рабочая группа по изменению Конституции отказалась вносить в пакет поправок пункт о введении запрета чиновникам на владение иностранной недвижимости за границей. Источники «Ведомостей» в Кремле и Госдуме заявили, что в таком случае многим представителям власти пришлось бы продать недвижимость или уйти в отставку.
«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе», - заявили источники.
Внести в Конституцию поправки о запрете на зарубежную недвижимость предложили депутаты Госдумы Николай Арефьев от КПРФ и Константин Слыщенко от «Единой России». Однако рабочая группа отклонила данную инициативу.
Сейчас прямого запрета на владение недвижимости за границей для чиновников нет, но многие из них все равно предпочитают записывать такие активы на своих жен, в том числе и бывших, детей и родителей-пенсионеров.
В Конституцию при этом будет внесена поправка, которая министрам, депутатам, губернаторам, судьям и прокурорам иметь иностранное гражданство или вид на жительство за границей.