Не менее 38 российских банков могут лишиться лицензий до конца текущего года
До конца ткущего года 38 российских банков рискуют лишиться лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности. Об этом говорится в исследовании агентства «Эксперт РА»
До конца ткущего года 38 российских банков рискуют лишиться лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности. Об этом говорится в исследовании агентства «Эксперт РА».
Названия банков из «группы риска» не сообщаются, но в исследовании указывается, что большая их часть работает в московском регионе.
Эксперты пояснили, что Центробанк в 2019 году реже лишал банки лицензий и перенес дефолт многих проблемных организаций на 2020 год. По состоянию на 2019 год аналитики прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, но по факту их было 28.
«Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», - сообщил РБК управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.
За последние пять лет ЦБ РФ отозвал лицензии примерно у 400 банков. Чаще всего основанием для закрытия банков становились признаки вывода активов, утрата собственного капитала и проведение сомнительных финансовых операций.