Минздрав поручил онкологам перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок
Глава НМИЦ Александр Румянцев пояснил, что регионы и сейчас могут направлять биоматериал пациентов на проверку, однако эта процедура оплачивается либо родителями детей, либо совместными усилиями центра и региональных организаций ОМС
Министерство здравоохранения России поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями. Такое поручение дано в связи с тем, что треть поставленных диагнозов по онкологии в регионах оказались ошибочными.
Глава НМИЦ Александр Румянцев пояснил, что регионы и сейчас могут направлять биоматериал пациентов на проверку, однако эта процедура оплачивается либо родителями детей, либо совместными усилиями центра и региональных организаций ОМС. Теперь же биоматериал детей будет направляться в НМИЦ в обязательном порядке.
На сегодняшний день при проверке материала, полученного из регионов, специалисты НМИЦ выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.
В этой связи Минздрав также поручил разработать требования к деятельности клинико-диагностических лабораторий, включая сертифицирование региональных лабораторий. Последние сейчас допускают слишком много ошибок при постановке диагноза.
Отметим, что в феврале 2020 года около 160 специалистов написали коллективное письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко и директора департамента медицинской помощи детям и родовспоможения Минздрава Елены Байбариной, в котором сообщили о дефиците профильных кадров, низком уровне бактериологических лабораторий в регионах, а также на негативные последствия ухода с российского рынка лекарств ведущих западных производителей.
Медики потребовали от властей организовать бесперебойное обеспечение лекарствами и расходными материалами детей с онкологией, а также положительно решить вопрос о закупке препаратов по торговым наименованиям для лечения детей гематологического и онкопрофиля. Онкологи направили в Росздравнадзор список из десяти низкоактивных и токсичных препаратов, которые нужно взять под выборочный фармконтроль. В этом списке оказались отечественные аспарагиназ и винкристин.