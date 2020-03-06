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06 марта 08:06

Минздрав поручил онкологам перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок

Глава НМИЦ Александр Румянцев пояснил, что регионы и сейчас могут направлять биоматериал пациентов на проверку, однако эта процедура оплачивается либо родителями детей, либо совместными усилиями центра и региональных организаций ОМС

Минздрав поручил онкологам перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок
Фото: vademec.ru

Министерство здравоохранения России поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями. Такое поручение дано в связи с тем, что треть поставленных диагнозов по онкологии в регионах оказались ошибочными.

Глава НМИЦ Александр Румянцев пояснил, что регионы и сейчас могут направлять биоматериал пациентов на проверку, однако эта процедура оплачивается либо родителями детей, либо совместными усилиями центра и региональных организаций ОМС. Теперь же биоматериал детей будет направляться в НМИЦ в обязательном порядке.

На сегодняшний день при проверке материала, полученного из регионов, специалисты НМИЦ выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.

В этой связи Минздрав также поручил разработать требования к деятельности клинико-диагностических лабораторий, включая сертифицирование региональных лабораторий. Последние сейчас допускают слишком много ошибок при постановке диагноза.

Отметим, что в феврале 2020 года около 160 специалистов написали коллективное письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко и директора департамента медицинской помощи детям и родовспоможения Минздрава Елены Байбариной, в котором сообщили о дефиците профильных кадров, низком уровне бактериологических лабораторий в регионах, а также на негативные последствия ухода с российского рынка лекарств ведущих западных производителей.

Медики потребовали от властей организовать бесперебойное обеспечение лекарствами и расходными материалами детей с онкологией, а также положительно решить вопрос о закупке препаратов по торговым наименованиям для лечения детей гематологического и онкопрофиля. Онкологи направили в Росздравнадзор список из десяти низкоактивных и токсичных препаратов, которые нужно взять под выборочный фармконтроль. В этом списке оказались отечественные аспарагиназ и винкристин.

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