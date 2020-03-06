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Общество
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Москва
06 марта 06:12

Мэр Москвы из-за коронавируса приказал привести в полную боевую готовность городские службы

Московские власти в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 ввели режим повышенной готовности для городских служб. В полную готовность должны быть приведены амбулаторные и стационарные звенья здравоохранения, городского хозяйства и транспорта

Мэр Москвы из-за коронавируса приказал привести в полную боевую готовность городские службы
Фото: Москва 24

Московские власти в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 ввели режим повышенной готовности для городских служб. В полную готовность должны быть приведены амбулаторные и стационарные звенья здравоохранения, городского хозяйства и транспорта.

Согласно указу мэра Сергея Собянина, граждане, которые недавно посещали Китай, Южную Корею, Италию, Иран, Францию, Германию и другие страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу должны самоизолироваться по месту жительства на 14 суток. В случае недомогания они должны обратиться к врачам.

Руководители фирм и предприятий должны обеспечить измерение температуры тела своих сотрудников на рабочих местах с обязательным отстранением лиц с повышенной температурой. Ежедневно измерять температуру также должны в школах и детских садах.

Также сообщается, что в инфекционной клинической больнице №1 построят корпус для пациентов с подозрением на коронавирус «с использованием быстровозводимых конструкций».

Одновременно с этим московские власти заверили жителей города, что ситуация с распространением коронавируса в городе спокойная.

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