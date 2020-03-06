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Экономика
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06 марта 05:05

Российские власти спишут долг оборонных предприятий в размере 375 млрд рублей

В правительстве заявили, что указанные меры государственной поддержки предприятиям ОПК освободиться от огромных платежей банкам и высвободить денежные средства для собственного развития

Российские власти спишут долг оборонных предприятий в размере 375 млрд рублей

Российские власти спишут долги предприятий оборонно-промышленного комплекса страны (ОПК). Общий долг по «оборонке» оценивается в 375 млрд рублей.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что такая же сумма долгов будет реструктурирована на 15 лет под 3% годовых. Чиновник заявил, что указанные меры государственной поддержки позволят оборонным предприятиям освободиться от огромных платежей банкам и высвободить денежные средства для собственного развития.

По данным Министерства промышленности и торговли, размер «токсичных» долгов предприятий ОПК составляет 750 млрд рублей. Тогда же ведомство предложило списать 400−450 млрд рублей из этого долга.

Российские банки выступили против списания долгов оборонных предприятий, назвав данное решение «беспрецедентным».

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