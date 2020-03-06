Российские власти спишут долг оборонных предприятий в размере 375 млрд рублей
В правительстве заявили, что указанные меры государственной поддержки предприятиям ОПК освободиться от огромных платежей банкам и высвободить денежные средства для собственного развития
Российские власти спишут долги предприятий оборонно-промышленного комплекса страны (ОПК). Общий долг по «оборонке» оценивается в 375 млрд рублей.
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что такая же сумма долгов будет реструктурирована на 15 лет под 3% годовых. Чиновник заявил, что указанные меры государственной поддержки позволят оборонным предприятиям освободиться от огромных платежей банкам и высвободить денежные средства для собственного развития.
По данным Министерства промышленности и торговли, размер «токсичных» долгов предприятий ОПК составляет 750 млрд рублей. Тогда же ведомство предложило списать 400−450 млрд рублей из этого долга.
Российские банки выступили против списания долгов оборонных предприятий, назвав данное решение «беспрецедентным».