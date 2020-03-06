Российские власти отменили Петербургский экономический форум из-за коронавируса
Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил об отмене (ПМЭФ, который проводится ежегодно с 1997 года. Соответствующее решение российские власти приняли из-за ситуации с коронавирусом COVID-19
Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проводится ежегодно с 1997 года. Соответствующее решение российские власти приняли из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», - заявил Андрей Белоусов, слова которого приводит РБК.
Петербургский международный экономический форум является главным экономическим конгрессом России и проводится с 1997 года. В этом году мероприятие было запланировано на 3-6 июня.
От переноса мероприятия организаторы отказались из-за того, что в форуме участвуют первые лица международных компаний, а менять их графики достаточно проблематично.
Коронавирусом, который вызывает пневмонию нового типа, во всем мире заразились уже более 90 тысяч человек. Наиболее остро ситуация обстоит в Китае, Южной Корее, Иране и Италии.