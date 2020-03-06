Автору расследований о допинге в российском спорте отказали во въезде в РФ
Москва отказала во въезде немецкому журналисту Хайо Зеппельту, который первым рассказал о существовании государственной системы поддержки допинга в российском спорте
Москва отказала во въезде немецкому журналисту Хайо Зеппельту, который первым рассказал о существовании государственной системы поддержки допинга в российском спорте.
Хайо Зеппельт сообщил, что накануне получил официальное письмо из визового центра, в котором говорится об отказе во въезде в Россию.
«Россия остается упрямой. Власти вновь отказывают мне во въезде в страну после фильмов о российском допинг-скандале. Будь то частный визит или в качестве сотрудника ARD», - сообщил немецкий журналист.
Зеппельт планировал посетить Россию еще в 2018 году накануне чемпионата мира по футболу, однако тогда ему таже было отказано в выдаче визы. Журналист смог посетить турнир только после вмешательства глава МИД Германии Хайко Мааса.
Хайо Зеппельт является автором нескольких фильмов-расследований о допинге в российском спорте, которые стали поводом для расследования, по итогам которого Россию отстранили от участия в Олимпийских играх.