06 марта 00:24
Биржевой курс евро впервые за год превысил отметку в 75 рублей
Курс евро перед закрытием торгов на Московской бирже превысил отметку в 75 рублей. Последний раз европейская валюта торговалась свыше 75 рублей в марте 2019 года
Курс евро перед закрытием торгов на Московской бирже превысил отметку в 75 рублей. Последний раз европейская валюта торговалась свыше 75 рублей в марте 2019 года.
В ходе торгов на максимуме евро стоил 75,04 рубля. Биржевой курс доллара вырос до 67 рублей.
Экономисты объясняют падение рубля продолжающимся снижением мировых цен на нефть. По состоянию на 20:05 мск 5 марта один баррель нефти марки Brent стоил 50,89 долларов.
Официальный курс евро на 6 марта Центробанк установил в размере 73,68 рубля, а курс доллара составляет 66,18 рубля.